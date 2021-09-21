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المشير طنطاوي يرحل.. وفاة وزير الدفاع السابق في مصر

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المشير حسين طنطاوي

المشير طنطاوي يرحل.. وفاة وزير الدفاع السابق في مصر

دبي- العربية.نت

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توفي صباح اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع المصري السابق، المشير محمد حسين طنطاوي، عن عمر ناهز 85 عاما.

وكان طنطاوي تعرض قبل أشهر لأزمة صحية، وسط غموض حول حالته.

يذكر أن المشير ولد يوم 31 أكتوبر عام 1935 في منطقة عابدين بوسط القاهرة، لأسرة نوبية من أسوان، ثم حصل على الثانوية العامة من مدرسة الخديوي إسماعيل الثانوية.

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واصل دراسته حتى حصل على بكالوريوس في العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1956.

كما درس في كلية القيادة والأركان عام 1971، وفي كلية الحرب العليا عام 1982.

إلى ذلك، شارك في حرب 1967، وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

تولى رئاسة مصر بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

وظل على رأس السلطة حتى تسليم منصبه وأداء اليمين الدستورية في 1 يوليو 2012.

ثم أحيل للتقاعد بقرار رئاسي من محمد مرسي في 12 أغسطس 2012.

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