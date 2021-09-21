شاهد ماذا فعلت مذيعات تلفزيون مصر.. عقب وفاة طنطاوي

في لفتة مؤثرة قامت مذيعات البرامج الصباحية في التلفزيون المصري بتغيير ملابسهن للون الأسود خلال الفاصل عقب إعلان وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق ورئيس المجلس العسكري الحاكم لمصر عقب ثورة يناير من العام 2011.

وظهرت المذيعات بملابسهن العادية في بداية البرامج، وعقب إعلان وفاة المشير طنطاوي قررن الخروج لفاصل زمني ثم عدن للظهور بملابس سوداء وإكمال البرامج.

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من جانب آخر، أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء مصر لمدة ثلاثة أيام حدادا على وفاة المشير طنطاوي اعتباراً من اليوم وحتى غروب شمس يوم الخميس.

السيسي ينعى المشير طنطاوي

ونعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المشير الراحل، وكتب على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن".

وأضاف أن المشير طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر.

وقال السيسي "لقد عرفت المشير طنطاوي محباً ومخلصاً لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء، فإنني أدعو الله أن يلهم أسرته الصبر والسلوان".

من جانبها، نعت الرئاسة المصرية المشير الراحل وقالت في بيان، إن مصر فقدت رجلاً من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن.

كما نعى الأزهر الشريف والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر المشير طنطاوي.

يذكر أن وزير الدفاع المصري الأسبق، المشير محمد حسين طنطاوي، قد توفي صباح اليوم عن عمر ناهز 85 عاماً.

ونعى الجيش المصري القائد العسكري الراحل، عبر بيان نشره المتحدث باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي.