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فيديو يشعل مواقع التواصل في مصر.. أم تضرب طفليها بوحشية

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صورة تعبيرية لتعذيب الأطفال
صورة تعبيرية لتعذيب الأطفال

فيديو يشعل مواقع التواصل في مصر.. أم تضرب طفليها بوحشية

القاهرة - ريم الششتاوي

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أثار غضبَ الشارع المصري مقطعٌ مصور لأم اعتدت بالضرب على طفليها، بشكل مبرح في منطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأظهر المقطع الاعتداء على الطفلين اللذين لم يتعدَّ عمر الواحد منهما 5 سنوات، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقسوة المشاهد ووحشية الأم، مطالبين بمعاقبتها.

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في موازاة ذلك، استطاعت الأجهزة الأمنية أن تكشف ملابسات الحادثة، بعد التأكد من صحة المقطع والوصول للسيدة التي تعدت على الأطفال.

بدورها، كشفت الأجهزة الأمنية أن السيدة ربة منزل تقيم في منطقة حدائق أكتوبر، التابعة لمحافظة الجيزة.

كما أوضحت أن الطفلين هما، ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات، وابنها البالغ حوالي السنتين.

أقرت بذنبها

وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بتقنين الإجراءات، وضبط السيدة وبمواجهتها حيث أقرت بارتكابها الواقعة، وأنها قامت بالتعدي على الأطفال لتأديبهما فقط.

من جهتها قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

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