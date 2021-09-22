قطار يدهس سيارة جنوب مصر ويقتل قائدها

قتل شخص في حادث دهس، حيث صدم قطار سيارة خلال عبوره أحد المزلقانات بمحافظة قنا جنوب مصر.

فقد عاشت قرية فاو بحري في مدينة نجع حمادي ساعات عصيبة، بعدما صدم القطار السيارة ما أدى لتحطمها ومصرع قائدها، المدعو محمد عبد المالك السيد، البالغ من العمر 44 عاماً.

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في حين أفاد شهود عيان بأن قطار الركاب رقم 456، القادم من نجع حمادي والمتجه إلى الأقصر، اصطدم بسيارة ملاكي، أثناء مرورها على مزلقان في قرية فاو بحري بدائرة مركز دشنا، في محافظة قنا.

وتسبب الحادث في تحطم السيارة تماما، بالإضافة إلى حدوث أضرار في جرار القطار، كما توقفت حركة القطارات.

إلى ذلك، تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.