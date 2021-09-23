الثاني خلال ساعات.. تركيا تمنع ظهور مذيع إخواني انتقد مصر

في إطار مساعيها للتقارب مع القاهرة ومنع محاولات جماعة الإخوان من انتقاد السلطات المصرية، قررت أنقرة إيقاف برنامج ومنع ظهور مذيع إخواني جديد، وذلك بعد ساعات قليلة من منع ظهور الإعلامي هيثم أبو خليل.

وقررت السلطات التركية، مساء الأربعاء، إيقاف برنامج "رؤية" على فضائية "الشرق"، الذي يقدمه الإعلامي الإخواني حسام الغمري ومنع ظهور الأخير مجدداً على شاشات أو منصات إعلامية من إسطنبول، لعدم التزامه بتعليمات أنقرة بمنع انتقاد مصر ومسؤوليها.

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يشار إلى أن الغمري كان انتقد السلطات المصرية على خلفية وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري السابق لمصر، الذي وافته المنية الثلاثاء عن عمر ناهز 86 عاماً. وقد دفع هذا الأمر السلطات التركية لتوجيه طلب رسمي للمسؤولين عن الفضائية بوقف ومنع ظهور الغمري وإلزامه بعدم تقديم أي محتوى إعلامي على منصات وحسابات التواصل الاجتماعي وغيرها في تركيا.

مخالفة التعليمات

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من قرار لفضائية "الشرق" المملوكة للمرشح الرئاسي المصري السابق أيمن نور بمنع ظهور الإعلامي والمذيع الإخواني هيثم أبو خليل على شاشتها مرة أخرى.

إلى ذلك ذكرت مصادر لـ"العربية.نت" أن السلطات التركية طلبت بشكل مباشر من إدارة القناة إبلاغ هيثم أبو خليل بوقف برنامجه الذي يقدمه وعدم ظهوره مجدداً لمخالفته التعليمات التركية بمنع انتقاد القاهرة من منصات الإخوان وفضائياتهم التي تبث من أراضيها.

4 في السابق

يذكر أن أنقرة كانت قررت في مارس الماضي وقف أنشطة جماعة الإخوان الإعلامية من أراضيها. ثم قررت في يونيو الماضي وقف برامج 4 من مذيعي الإخوان هم معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع والفنان هشام عبد الله، وكافة أنشطتهم. وحذرتهم من مخالفة تعليماتها.

كما منعت السلطات التركية مذيعي الإخوان من الظهور نهائياً على الفضائيات التي تبث من إسطنبول، وطالبتهم بوقف منصاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ووقف أي خطابات تحريضية ضد مصر.

وفي مارس الماضي بدأت أنقرة محاولات حثيثة لاستئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع القاهرة وإعادة العلاقات معها. وجرت محادثات، في مايو الماضي وسبتمبر الحالي، بين وفدين من وزارتي الخارجية في البلدين لبحث إعادة العلاقات وحل القضايا والخلافات.