مصر.. ضبط قرود وسلاحف وطيور برية بطريق القاهرة الإسكندرية 

تمكنت السلطات المصرية من ضبط قرود وسلاحف وطيور برية بطريق القاهرة الإسكندرية شمال البلاد.

وفِي حملة نظمتها وزارة البيئة على المزارع بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي تم ضبط مزرعتين مخالفتين وإنقاذ 94 حيوانا بريا .

مادة اعلانية

ووردت معلومات بوجود حيوانات برية غير مرخصة بالمزارع الموجودة بمنطقة الريف الأوروبي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 و على الفور أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضحت وزارة البيئة في بيان اليوم الجمعة أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد ٤ محنطات متنوعة و 90 حيوانا بريا متمثلا في عدد ٤ ببغاء كوكاتو أصفر و عدد ١٧ ببغاء درة مطوق وكذلك ٢٦ ببغاء رمادي أفريقي و عدد ٣ قرود من نوع النيل الأزرق الأفريقي بالإضافة إلى عدد ٢٠ سلحفاة سودانية .

وضبطت السلطات ٤ ببغاوات مكاو و ٨ قرود من نوع باتاس علاوة على ٥ قرود مونا و٣ سلحفاة برية.

وقالت الوزارة إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة الحيوانات وإيداعها بحديقة الحيوان والعرض على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين .