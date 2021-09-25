شكري يبحث مع المقداد سبل إنهاء الأزمة السورية

بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الجمعة، مع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، السبل المطروحة لإنهاء الأزمة السورية المندلعة منذ 10 سنوات وإيجاد حلول مرضية لكافة الأطراف، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما بحث الوزيران العلاقات المصرية السورية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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وأعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، عبر "تويتر" أن الوزيرين التقيا في مقر البعثة المصرية في نيويورك، "لبحث سبل إنهاء الأزمة في سوريا"، دون مزيد من التفاصيل.

وقبل اللقاء الذي يعد الأول من نوعه منذ اندلاع الأزمة في سوريا، استقبل المقداد عددا من المسؤولين العرب والأجانب على هامش الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما التقى المقداد نظيره الصومالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وأمس وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي.