الإعدام والمؤبد لـ12 إخوانياً في أحداث عنف وقعت بالمنصورة

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية شمال مصر بالإعدام بحق 3 أشخاص، وبالسجن المؤبد لـ9 آخرين، وبالسجن 10 سنوات على مدان واحد، من أعضاء جماعة الإخوان، في أحداث عنف وقعت في العام 2014.

وكانت النيابة العامة قد وجّهت للمتهمين تهما متعلقة بمقتل شخصين في عام 2014، هما أمين شرطة بإدارة أمن الموانئ وسائق بقرية النزهة مركز المنصورة، بعدما أمطروهما بالذخيرة.

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ووجهت النيابة للمتهمين تهمة تشكيل خلية إرهابية تستهدف القيام بعمليات نوعية بنطاق محافظة الدقهلية وتمويلها وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في عمليات إرهابية لصالح جماعة الإخوان، فضلاً عن تصنيع المواد المتفجرة والعبوات الناسفة وزرعها بجوار المقرات والتمركزات الأمنية.