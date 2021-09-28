قصة مؤلمة من مصر.. وفاة طفلة بسبب لعبة في مدينة ملاهي

توفيت طفلة تبلغ من العمر 12عاماً إثر سقوطها من لعبة تسمى "الإعصار" بمدينة ملاهي في الإسكندرية شمال مصر.

وقررت نيابة أول المنتزه في الإسكندرية حبس مالك مدينة الملاهي، موجهة له تهمتي إدارة منشأة بدون ترخيص والتسبب في قتل طفلة.

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سقطت من مسافة 10 أمتار

يذكر أن مدير أمن الإسكندرية كان تلقى بلاغاً بسقوط طفلة من لعبة في مدينة ملاهي عقب تشغيلها بدقائق، ووفاتها.

كما تبين من المعاينة الأولية أن الطفلة كانت في نزهة برفقة أسرتها، وطلبت استقلال لعبة "الإعصار". وعقب تشغيلها بدقائق، فوجئ الجميع بسقوطها من مسافة 10 أمتار، وارتطامها بقوة في أجزاء من اللعبة، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

تدار بدون ترخيص!

وأمرت النيابة بضبط وإحضار المالك، وتشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع الحادث، ووضع تقرير حول أسبابه، واستدعاء مسؤولي الحي لسؤالهم عن ملف تراخيص مدينة الملاهي، ومدى مطابقتها للمواصفات والتزامها بوسائل الأمان.

إلى ذلك كشف تقرير اللجنة أن مدينة الملاهي تدار بدون ترخيص وغير ملتزمة بأي اشتراطات للسلامة المهنية، وأن المعدات والألعاب متهالكة ولا تصلح للاستخدام.

وصرحت النيابة بدفن جثة الطفلة وإغلاق مدينة الملاهي.