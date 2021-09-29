شاهد.. حريق يلتهم أحد المطاعم الكبرى بالإسكندرية

نشب حريق هائل في أحد المطاعم، صباح اليوم الأربعاء، بمنطقة كورنيش جليم التي تقع شرق محافظة الإسكندرية، تسبب في خسائر مادية كبيرة دون وقوع إصابات.

وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغاً يفيد بوجود حريق هائل في مطاعم على شاطئ الإسكندرية بمنطقة جليم، وقامت قوات الحماية المدنية بالدفع بـ12 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، بعد انتشار دخان الحريق بشكل كثيف، وأثار خوف المواطنين.

















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وبوصول قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، قامت سيارات الإطفاء بالسيطرة وإخماد الحريق ومنع وصوله لباقي المطاعم المجاورة. ومن جهتها طالبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة ومباشرة التحقيقات، وسماع أقوال شهود العيان، وذلك بالإضافة إلى معاينة الأدلة الجنائية لموقع الحريق لمعرفة سبب اندلاع الحريق.

كما تسبب الحريق بخسائر مادية كبيرة، إلا أنه لم يتسبب في حدوث إلى إصابات أو وفيات.