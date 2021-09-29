صدمة بمصر.. وفاة فتاة تعرضت لحادث دهس بشع وتدخل السيسي لعلاجها

شهدت مدينة أسيوط، جنوب العاصمة المصرية القاهرة، صدمة كبيرة بعد الإعلان عن وفاة الفتاة منة الله هشام، التي أصيبت بحادث دهس بشع وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاجها، وأمر بنقلها لأحد المستشفيات الكبرى لعلاجها على نفقة الدولة. وأعلن هشام حسن ثابت، والد الفتاة وفاتها صباح اليوم، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

حادث دهس من نقل ثقيل











وكانت الطالبة قد تعرضت لحادث دهس من سيارة نقل ثقيل خلال سيرها برفقة شقيقها في أحد شوارع محافظة أسيوط، وأصيبت بتهتك في الحوض وكسور بالعمود الفقري، وتمزق بالجلد. واستغاثت أسرتها بالرئيس لإنقاذها عقب فشل محاولات علاجها، وبالفعل جرى نقلها إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة بعدما وجه الرئيس بعلاجها.

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وكشفت أسرة الفتاة أن ابنتها البالغة من العمر 14 عاما، أجرت 9 عمليات جراحية وأصيبت بغرغرينا، بأجزاء من الجسم، وغرغرينا في القدم، ولفظت أنفاسها الأخيرة صباح اليوم.