مصر.. طبيب "وهمي" يعالج المرضى بالوخز بالدبوس والنقابة توضح

ألقت السلطات المصرية القبض على محتال، ادعى أنه طبيب وعالج بعض المرضى بالوخز بالدبوس.

ومن جهتها، أعلنت الداخلية المصرية عن ضبط عاطل زعم قدرته على علاج المرضى دون الحاجة لأطباء، ونشر مقاطع فيديو لطريقه علاجه عبر مواقع التواصل، كما استضافته إحدى الفضائيات المصرية لشرح طريقته في العلاج.

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نقابة الأطباء تتدخل

وقالت نقابة الأطباء في بيان لها إنها تقدمت ببلاغ رسمي عن تداول مقاطع فيديو عبر حساب أحد الأشخاص على موقع "فيسبوك" واليوتيوب يقوم فيها بالكشف وعلاج المرضى بطرق غير مصرح بها وغير علمية، مضيفة أن تحريات الأجهزة الأمنية كشفت هوية مرتكب هذه الجريمة، وتبين أنه بدون عمل ويقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية شمال البلاد.

وتبين وفق التحريات أن المتهم يقوم بعلاج المرضى عن طريق الوخز بالمراكز العصبية بالكفين والقدمين، بقصد تحقيق مكاسب مادية ويروج لطريقته هذه عبر مواقع التواصل لجذب المزيد من المرضى، معترفاً بأنه تدرب وتعلم هذه الطريقة العلاجية من خلال شبكة الإنترنت.

وقالت الداخلية المصرية إنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهداف وضبط المتهم، وعثر بحوزته على مقص طبي "جيفت" وهاتف محمول وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة، ووجود عدد من مقاطع الفيديو يظهر بها بصحبة بعض المرضى الراغبين في تلقي العلاج، ورسائل متبادلة مع ضحاياه.

من جانبها أرسلت نقابة الأطباء محامياً من الشؤون القانونية لمتابعة التحقيق مع المتهم، محذرة المواطنين من أمثاله حرصاً على صحتهم.