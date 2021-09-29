مع قرب بدء العام الدراسي.. تسريع وتيرة تلقيح الطلبة بمصر

أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، عن بدء استقبال طلبة الجامعات والمعاهد العليا للتطعيم في 1100 مركز في المحافظات المختلفة، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدي لفيروس "كورونا" وبالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي.

وأفاد بيان رسمي لوزارة الصحة أنه "تم الاتفاق على توجيه رسائل بأماكن تلقي اللقاح خلال 24 ساعة فقط من التسجيل لطلبة الجامعات المسجلين على الموقع الإلكتروني في خانة طلبة التعليم العالي".

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ويتيح الموقع الإلكتروني لطلبة الجامعات اختيار مراكز التطعيم الأقرب لهم، بينما يمكن لطلبة الجامعات التوجه للتسجيل وتلقي اللقاح على الفور في مراكز الشباب المخصصة للتطعيم، بهدف مساعدتهم على التسجيل، حيث تم تجهيز تلك المراكز وإمدادها بالفرق الطبية والتجهيزات اللوجيستية لمواصلة عملية تطعيم المواطنين ضد فيروس "كورونا".

وفي مسعى لتحفيز الطلبة على التسجيل، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه سيتم إصدار شهادات التطعيم بلقاح كورونا والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code) مجاناً لجميع طلاب الجامعات المصرية. كما وجهت الوزيرة بسرعة الانتهاء من إطلاق التطبيق الإلكتروني "Egypt Health Passport"، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، مع تعميم نسخة توضيحية لطريقة وآلية عمل التطبيق في الكشف عن موقف المواطنين من تلقي اللقاح، وإرسالها لمجلس الوزراء وكل من وزارات التعليم العالي، والتربية والتعليم والتنمية المحلية، وذلك تمهيداً لاستخدام التطبيق في كافة أماكن العمل والمؤسسات التي تتطلب ذلك.

ويتضمن التطبيق خاصية تعمل على إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، حيث يشير اللون الأحمر إلى أن الشخص لم يحصل على اللقاح، بينما يشير اللون الأصفر إلى أن الشخص حصل على جرعة أولى، أما اللون الثالث وهو الأخضر، فيعني أن الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح.