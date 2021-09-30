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بينهم امرأة.. تفاصيل المصريين المتورطين باغتيال ضباط سودانيين

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السيدة المتورطة في الخلية الإرهابية
داعش

بينهم امرأة.. تفاصيل المصريين المتورطين باغتيال ضباط سودانيين

المخابرات السودانية أعلنت أن العملية أسفرت عن القبض على 11 من الإرهابيين من جنسيات مختلفة

القاهرة - العربية.نت

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كشفت صحف مصرية وسودانية تفاصيل عن المصريين المتورطين بخلية اغتيال ضباط المخابرات السودانية والتي وقعت قبل أيام، وأسفرت العملية عن مقتل خمسة عناصر وجرح خمسة آخرين خلال عملية دهم استهدفت خلية لتنظيم "داعش".

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وأوضحت وسائل إعلام مصرية وسودانية أن المصريين المشاركين في الخلية، هم: محمد أحمد محمد علي مواليد القاهرة، يبلغ من العمر 31 عاما وحاصل على معهد فني تجاري، ومحمود عبد البديع أحمد محمود، وسيدة تدعى آية حسن عبد السلام أبو السعود من مواليد العام 1997 وتقيم في مدينة ببا بمحافظة بني سويف.

وكان جهاز المخابرات السوداني قد أعلن في بيان صحافي، أنه "بناء على توفر معلومات عن خلية تتبع لداعش الإرهابي، تم صباح أول أمس الثلاثاء، تنفيذ عملية أمنية للقبض على هذه المجموعة" في منزل في حي جبرة جنوب العاصمة السودانية.

كما قال إن العملية أسفرت "عن القبض على 11 من الإرهابيين من جنسيات مختلفة"، فيما سقط في صفوفه خمسة، هم: "ضابطان وثلاثة ضباط صف وإصابة ضابط بجروح"، عندما "قامت المجموعة الإرهابية بإطلاق الرصاص على القوة".

صور للمتورطين في خلية داعش
صور للمتورطين في خلية داعش



وكانت الصحف السودانية قد ذكرت أمس الأربعاء، أن زعيم "الخلية الإرهابية" التي قتلت عدداً من أفراد الأمن السوداني، ألقي القبض عليه.

كذلك، نقلت عن مصدر أمني مطلع، لم تسمه، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض عليه بمدينة بورتسودان، مشيرة إلى أنه "يحمل جواز سفر باسم محمود، ويلقب بأبو محمد، وهو مصري الجنسية".

كما أضافت نقلا عن المصدر ذاته، أن "كل المُشتبه فيهم تم القبض عليهم باستثناء عنصر سوداني لا تزال السلطات تُلاحقه".

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