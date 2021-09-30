هذا ما وجدته مصر بعد مداهمة شقة "الإخوان"

بعد إعلان وزارة الداخلية المصرية إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط تنظيم الإخوان ويعمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية، رصد مقطع فيديو تفاصيل العملية الأمنية.

مادة اعلانية

غرفة سرية.. أموال وذخائر

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من مداهمة شقة سكنية عثرت بداخلها على غرفة سرية تُستخدم كخزينة لإخفاء الأموال، وجد فيها مبلغ 8 ملايين وأربع مئة ألف دولار، وبعض العملات الأخرى، فضلًا عن أوراق خاصة بالكيانات الاقتصادية المملوكة للتنظيم.

كما ضبطت كمية من الذخائر، في حين تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط تنظيم الإخوان ويعمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية.

وذكرت الوزارة أن قطاع الأمن الوطني تمكن من إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط التنظيم، من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية.

رجال أعمال متورطون

كما أشارت المعلومات إلى اضطلاع الإخواني يحيى مهران عثمان كمال الدين، بدور بارز في ذلك المخطط، باعتباره إحـدى الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس صفوان ثابت.

وتابعت أن صفوان ثابت القيادي الإخواني المحبوس كلف مهران باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية في محاولة للتحايـل والالتفاف علـى إجـراءات التحفظ القانونية المتخذة ضـد الكيانـات الاقتصادية المملوكة للجماعة.

كذلك كشفت الأدلة استغلال الإخواني يحيـى مـهـران إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، لإخفاء أموال التنظيم، حيث تم عقب تقنين الإجراءات مداهمة شقته، وعثر بداخلها على غرفة سرية تُستخدم كخزينة لإخفاء الأموال، وبداخلها مبلغ 8 ملايين وأربع مائة ألف دولار، وبعض العملات الأخرى، فضلًا عن أوراق خاصة بالكيانات الاقتصادية المملوكة للتنظيم.

إلى ذلك، تولت نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات بالواقعة.