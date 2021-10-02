مصر: جيشنا قادر على حماية أمننا بمنظومة تسليح متطورة

أكد الفريق أول، محمد زكي، وزير الدفاع المصري، أن الجيش قادر على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمن مصر القومي بما يملكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات.

وقال خلال تنفيذ المرحلة الختامية للمناورة "رعد-32 " بالذخيرة الحية التي تنفذها وحدات من المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة أن الجيش يمتلك كذلك أفرادا مقاتلين محترفين قادر ين على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.

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كما أشاد وزير الدفاع المصري بالمستوى الراقي الذي ظهرت به كافة العناصر المنفذة للمناورة بما ينم عن استعداد قتالي عالٍ وتدريب أدى إلى الاحترافية في تنفيذ المهام المخططة.

وذكر المتحدث العسكري أن المناورة تضمنت إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة القوات الجوية وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي، وبمعاونة المدفعية لتدمير الاحتياطيات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية.

وذكر أن المناورة شهدت كذلك قيام العناصر المدرعة والمشاة الميكانيكي بتطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدميرها بتناغم كامل بين كافة عناصر تشكيل المعركة، مضيفا أن المرحلة الختامية أظهرت المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات.

وكشف أن المناورة أظهرت ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي والمهارة في استخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والإدارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المعركة، وكذلك القدرة على استخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات والسرعة في اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها.