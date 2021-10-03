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ضبط شباب رقصوا عراة.. ومارسوا طقوساً غريبة بحفل عرس في مصر

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من العرس

ضبط شباب رقصوا عراة.. ومارسوا طقوساً غريبة بحفل عرس في مصر

أثارت الواقعة غضباً كبيراً، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشفت الصور احتفالات أخرى بالرقص بالسيوف والعصي الخشبية وسكب الوقود لإشعال النيران والتحطيب واستخدام المبيدات الحشرية لصنع ألسنة نيران

القاهرة - أشرف عبدالحميد

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ألقت السلطات المصرية القبض على مجموعة من الشباب رقصوا عراة واحتفلوا بالنيران خلال حفل عرس في إحدى القرى بمحافظة قنا جنوب البلاد.

من العرس
من العرس

وشهدت قرية النجاحية التابعة لمدينة نجع حمادي بقنا طقوسا غريبة مارستها مجموعة من الشباب خلال حفل عرس حيث رقصوا عراة واحتفلوا بالنيران بطريقة غريبة وخطيرة كادت تؤدي لكارثة.

من العرس
  • من العرس
  • من العرس
2 صور
من العرس
من العرس
من العرس
من العرس

وأثارت الواقعة غضبا كبيرا، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشفت الصور احتفالات أخرى بالرقص بالسيوف والعصي الخشبية وسكب الوقود لإشعال النيران والتحطيب واستخدام المبيدات الحشرية لصنع ألسنة نيران كان يمكن أن تؤدي لإصابات خطيرة بين الحضور.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من التعرف على هوية بعض الشباب العراة، والقبض عليهم، وتقوم حاليا بالاستماع لأقوالهم.

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