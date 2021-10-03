مصر.. إطلاق تطبيق للكشف عن موقف المواطنين من لقاح كورونا

أكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان المصرية للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، إصدار شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code) مجانًا لجميع طلاب الجامعات المصرية.

وأضاف مجاهد، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام المصرية، أنه يمكن لجميع طلاب الجامعات التوجه إلى أقرب مركز من ضمن الـ270 مركز شباب التي تم تجهيزها لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات، وذلك دون التسجيل مسبقًا على الموقع الإلكتروني أو انتظار الرسالة النصية الخاصة بتحديد موعد تلقي اللقاح، موضحًا أنه يتم التسجيل وتلقي اللقاح على الفور بتلك المراكز.

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وأشار إلى أنه جار الانتهاء من إطلاق التطبيق الإلكتروني "Egypt Health Passport"، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، والذي يتضمن خاصية تعمل على إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، حيث يشير اللون الأحمر إلى أن المواطن لم يحصل على لقاح فيروس كورونا، بينما يشير اللون الأصفر إلى أن المواطن حصل على جرعة أولى من اللقاح فقط، أما اللون الثالث وهو الأخضر، فيعني أن الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح.





من مصر من مصر من مصر

وتتوسع مصر في توفير لقاحات فيروس كورونا لمواطنيها للتصدي للجائحة، وناشدت السلطات المواطنين مجدداً بـ"سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لتلقي اللقاحات".

يأتي هذا في وقت استقبلت مصر جرعات لقاح "أسترازينيكا" من بولندا. وتؤكد القاهرة أنها "لا تدخر جهداً في توفير لقاحات الفيروس للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية "استقبال 100 ألف و800 جرعة من لقاح الفيروس من إنتاج شركة (أسترازينيكا) بمطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة البولندية، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات". ووفق متحدث الصحة المصرية، فإن "لقاح (أسترازينيكا) حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية"، لافتاً في بيان له مساء أول من أمس إلى أن "شحنات اللقاح التي تم تسلمها سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 1100 بمختلف المحافظات المصرية".