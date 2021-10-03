وفدها إلى القاهرة.. حماس: نعول على مصر في تخفيف الحصار وتبادل الأسرى

أعلن حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس، أن وفد الحركة برئاسة إسماعيل هنية توجه إلى القاهرة لإجراء مباحثات تتركز حول العلاقات الثنائية مع مصر وتطويرها بما يخدم مصالح الفلسطينيين.

إعمار غزة

وذكر في تصريحات، اليوم الأحد، أن المباحثات تتضمن ملفات تتعلق بتحسين الأوضاع الإنسانية وتخفيف الحصار الإسرائيلي على القطاع وإعادة الإعمار، مؤكدا أهمية الدور المصري في خطوات تخفيف الحصار.

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وأشار إلى أن ملف صفقة تبادل الأسرى دائم الحديث به ودائماً ما يطرح أفكارا من قبل عدة وفود تأتي إلى القطاع، مشدداً على دور مصر في الملفات المتعلقة بشأن صفقة تبادل الأسرى. وكانت مصادر فلسطينية قد أعلنت مساء أمس السبت، أن وفداً من حركة حماس سيغادر غزة متوجهاً إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين.

وذكرت أن وفد الحركة سيبحث الأوضاع في قطاع غزة وبعض التسهيلات لإعادة الإعمار وتبادل الأسرى والتهدئة. وكانت مصر قد أبلغت الفصائل الفلسطينية بتأجيل اللقاءات التي كان من المقرر أن تنطلق في القاهرة يونيو الماضي لبحث المصالحة والتهدئة والإعمار دون تحديد موعد جديد.

وقررت مصر وقتها منح الفصائل مزيداً من الوقت للتشاور والوصول إلى تفاهمات حول خلافات مرتبطة بملفات جذرية، يعتبرها الفلسطينيون سبب كل ما يحدث من انقسامات مثل وضعية منظمة التحرير الفلسطينية وملف الانتخابات.

يذكر أن مصر كانت قد أعلنت استضافة اجتماعات الفصائل الفلسطينية في يونيو الماضي لمناقشة ملفات عالقة والوصول لتوافقات حولها، تمهيداً لإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني والاتفاق على آليات إعادة إعمار غزة، إلا أنها عادت وقررت التأجيل لمنح الفصائل فرصة للتشاور.