شاهد.. شاب يقيد شقيقته لتصويرها بوضع مخل مع صديقه من أجل الميراث

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد إنقاذ أهالي مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية بمصر لسيدة تستغيث من داخل إحدى السيارات الملاكي، بعد أن تعرضت للسحل، حيث كانت مُقيدة ومختطفة من قبل شقيقها وأحد أصدقائه.

في التفاصيل، كشفت إسراء السعيد السيدة التي ظهرت في الفيديو لوسائل الإعلام المصرية، أن من قام بخطفها بأحد الطرق الزراعية هو شقيقها بالاستعانة بصديقه، وذلك لتصويرها بأوضاع مخلة وإجبارها على التنازل عن ميراثها.

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خدع شقيقته لابتزازها

وأوضحت إسراء أن شقيقها الأصغر، اتفق معها للذهاب لكتابة توكيل في الشهر العقاري، وقال لها إنه سيرافقه صديقه لتسهيل الإجراءات لهما، ووافقت إسراء على الذهاب معهما.

وتابعت، توقف شقيقي في مكان متطرف، وقال لي إنه سيذهب ليقضي حاجته، ورافقه صديقه معه، ونزل شقيقها من السيارة ثم نادى على السائق حتى فوجئت بهما يهجمان عليها، من البابين الخلفيين للسيارة وقيدا يديها، وكمما فمها بلاصق طبي وطالبها شقيقها بالتوقيع على أوراق بالتنازل عن ميراثها فرفضت، وحاولت الصراخ وفتح الباب لإلقاء نفسها.

وأضافت إسراء بعد سيرهما قليلاً توقفا، وهدداني بالإمضاء على الإيصالات، وبدآ بخلع ملابسي لاغتصابي وتصويري لابتزازي. وبدأ الناس في التجمع لإنقاذي، وحاولت الفرار منهما، واستطاعت الهروب من السيارة وساعدني المارة في الاتصال بالنجدة والشرطة.

وأشارت إسراء إلى أن شقيقها هو دائم التعدي عليها بالضرب، رغم أنها الأكبر منه سناً، وهي من قامت بتربيته، وأضافت إسراء أنه بعد وفاة والدهما قررا تقسيم الميراث بعد وصول شقيقها للسن القانونية، ولكن بعد فترة فوجئنا بأنه قرر بيع الأرض دون علمنا، ورغم محاولاتنا التدخل إلا أنه أصر على قراره.

وتابعت إسراء أنها لم تكن تتوقع أن يفعل ما فعله. وتمكنت القوات الأمنية، من ضبط شقيق إسراء السعيد الذي قام باختطافها بالاستعانة بصديقه لإجبارها على التنازل عن ميراثها، وباشرت النيابة التحقيق في القضية.