موسكو.. شكري يلتقي لافروف لبحث أزمات بالشرق الأوسط وإفريقيا

يزور وزير الخارجية المصري، سامح شكري، موسكو ويلتقي نظيره الروسي، سيرغي لافروف. وسيبحث الجانبان خلال الزيارة قضايا الساعة الخاصة بالعلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف وشكري، الذي يزور روسيا في الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر، سيتطرقان إلى القضايا المتعلقة بمواصلة توسيع التعاون الروسي المصري في المجال السياسي والتجاري الاقتصادي والثقافي الإنساني.

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وأفادت الوزارة بأن "وزيري الخارجية سيتبادلان الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية المستمرة بالتركيز على ضرورة تسوية الأزمات في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، عبر السبل السياسية الدبلوماسية".

وسيناقش لافروف وشكري خلال المحادثات المقبلة تنفيذ مشاريع مشتركة واسعة النطاق، من أهمها إقامة أول محطة للطاقة النووية في مصر بالضبعة، وإنشاء منطقة صناعية روسية قرب قناة السويس.

وأكدت الخارجية الروسية سابقاً أن روسيا تعتبر مصر من الشركاء الأساسيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان شكري قد زار موسكو في 27-31 أكتوبر 2020، بينما قام لافروف بزيارة إلى القاهرة في 11-12 أبريل 2021.