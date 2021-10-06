مصر.. مقتل ضابطي شرطة باشتباكات في الإسماعيلية

أفادت مصادر أمنية، الأربعاء، بمقتل ضابطين في اشتباكات بالأسلحة النارية مع عناصر إجرامية بمحافظة الإسماعيلية شرق مصر.

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وكشفت المعلومات عن وقوع اشتباكات مع الإرهابيين في شارع دمنهور بالمحافظة، ما أسفر عن مقتل ضابطين وأحد المطلوبين الخطيرين.

كما ذكرت أن قوات الأمن شنت حملة مداهمات في الشارع المذكور للقبض على عناصر مسجلة وخطيرة، فضلاً عن تجار مخدرات، إلا أنها فوجئت بإطلاق نار من قبل هؤلاء.

تبادل إطلاق نار والنيابة تتحرك

وأضافت أن اشتباكات وتبادلاً للنيران وقعا، حتى تمت السيطرة على الموقف، حيث تم القبض على باقي العناصر، وقد تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

من جانب آخر، أمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة.

وقال في بيان، إن النيابة تلقت إخطارا بمقتل ضابطي شرطة وإصابة اثنين آخرين خلال تبادل لإطلاق النار مع متهم مطلوب.

وكشف أن تحريات الشرطة قد توصلت لاتجار المتهم ومعه اثنين آخريْن في المخدرات، ولذلك أذنت النيابة بضبطهم وتفتيشهم.

إلى ذلك، أوضح أنه وبانتقال الشرطة لضبط أحدهم بادرهم بإطلاق الأعيرة النارية فقتل ضابطين اثنين وبقي 2 آخرون في المستشفى.

في حين أكد مقتل المتهم خلال الاشتباكات.