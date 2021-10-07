الصحة المصرية: لقاحنا ضد كورونا آمن وفعال.. وقريبا تصنيع موديرنا محليا

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في مصر، الدكتور خالد مجاهد، أن لقاح كورونا المصري "سينوفاك فاكسيرا" آمن وفعال ولا فرق بين المصري والصيني، معلنا أن لقاح "موديرنا" سيتم تصنيعه محلياً في القريب العاجل.

وأشار إلى أن اللقاح المصري منتج بنفس تقنيات الأجنبي ومختبر جيدا، و"ليس هناك أى فارق بينه وبين أى لقاح أجنبي مستورد"، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام المصرية، حيث أضاف: "اللقاحات جميعها نسب فاعليتها تتراوح من 86 إلى 92%".

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مصنع لقاح كورونا بمصر مصنع لقاح كورونا بمصر من حملة التطعيم بلقاح كورونا في مصر

مجاهد أضاف أن مصر ستقوم قريبا بتصنيع لقاح "موديرنا"، وما زلنا في مرحلة التفاوض مع الشركة الأم، وتابع بالقول: "هناك تنوع في اللقاحات في مصر، ومصر من الدول التي حصلت على كميات من اللقاح لتوفير التطعيمات للمواطنين".

وتواصل وزارة الصحة والسكان في مصر رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية.

وسجلت وزارة الصحة المصرية 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 حالة وفاة، أمس الأربعاء، مقارنة مع 778 إصابة و39 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 309,135 من ضمنهم 261,190 حالة تم شفاؤها، و 17,545 حالة وفاة".