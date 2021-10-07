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العثور على لقاحات كورونا وسط القمامة بقرية مصرية ..السلطات تفتح تحقيقا  

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لقاحات كورونا ملقاة في قرية مصرية
لقاحات كورونا ملقاة في قرية مصرية
لقاح كورونا

العثور على لقاحات كورونا وسط القمامة بقرية مصرية ..السلطات تفتح تحقيقا

السلطات المحلية قامت بجرد اللقاحات المتوافرة بالمخازن وتبين سلامتها واكتمالها

القاهرة - أشرف عبد الحميد

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عثر أهالي قرية مصرية على لقاحات كورونا مخصصة لتطعيم المواطنين وسط القمامة وبجوار ترعة في محافظة المنيا جنوب البلاد.

من اللقاحات الملقاة بقرية مصرية
من اللقاحات الملقاة بقرية مصرية

وأعلن أهالي قرية ابشاق التابعة لمدينة بني مزار، الخميس، عن العثور على كمية كبيرة من لقاح كورونا ملقاة في أحد أكوام القمامة وبجوار إحدى الترع، ما أثار صدمتهم ودفعهم لابلغ السطات في محاولة لفك اللغز.

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وانتقل فريق من الإدارة الصحية وقوة أمنية إلى مكانة الواقعة وتم التحفظ على المضبوطات، فيما قامت الإدارة الصحية بجرد اللقاحات المتوافرة بالمخازن وتبين سلامتها واكتمالها.

وتجري السلطات تحقيقا لمعرفة المتسبب في الواقعة، وكيفية وصول تلك الكمية من اللقاحات إلى الأماكن المذكورة، كما قررت تشكيل لجنة لمعاينة وفحص هذه الكميات، وإعداد تقرير لعرضه على الوزارة وبيان مصدر تلك اللقاحات والجهة التي كانت بحوزتها.

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