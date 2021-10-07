"محلل" تزوج أكثر من 33 مرة يثير زوبعة بمصر.. والإفتاء تحسم الجدل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة شاب مصري يعمل "محللا شرعيا"، حيث تزوج الشاب 33 مرة، على حد قوله، من أجل إعادة الزوجات إلى أزواجهن "كعمل خيري لوجه الله"، القصة التي أثارت الجدل بين مؤيد ومعارض، حتى تدخلت دار الإفتاء المصرية لحسم الجدل.

تزوج أكثر من 33 مرة

بعد استضافته أمس على فضائية "إم بي سي مصر"، تسببت تصريحات الشاب محمد ملاح بحالة جدل واسع على مواقع التواصل، حول عمله كمحلل شرعي، حيث قال الشاب "هناك الكثير من البيوت تتعرض للخراب نظراً لوصول الطلاق لأكثر من 4 مرات"، ولذلك قرر أن يكون محللاً للشخصيات القريبة منه، أو من خلال الأشخاص التي يعرفها معرفة جيدة، مؤكداً أنه لا يتقاضى أموالا نظير هذا العمل.

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عمل تطوعي

وتابع الشاب بالقول: "أقوم بهذا العمل لوجه الله كعمل تطوعي بدون أي مقابل لله فقط، ولا أتقاضى أموالاً من أجل حماية البيوت من الخراب وانفصال الأزواج".

وأضاف الشاب: "قمت بدور المحلل 33 مرة، وعلى الرغم من أنني متزوج، وزوجتي تعلم جيداً أنني أفعل هذا الأمر لكيلا تُخرب البيوت"، وأشار إلى أنه يتزوج زواجاً شرعياً ويدخل بزوجته وتكتمل كافة أركان الزواج، بحسب تعبيره.

من جهته، رفض أستاذ جامعة الأزهر الدكتور مبروك عطية ما قاله الشاب، وأكد أن الزواج في الإسلام شرطه التأييد بدون مدة معينة، وأنه حال طلاقهما أجاز الشرع للزوج أن يراجع زوجته، وأن يفعل ذلك مرة أخرى لو طلقها للمرة الثانية، وأما إذا طلقها للمرة الثالثة فلا تحق له حتى تنكح زوجاً غيره".

زواج باطل

وتابع أستاذ جامعة الأزهر، أن هذا الزواج باطل، وعودة الزوجة عند زواجها من محلل شرعي باطلة أيضاً، معتبراً أن من يفعل ذلك يكون "لوجه الشيطان وليس لله".

ومن جهته، أصدرت دار الإفتاء المصرية بياناً، اليوم الخميس، يوضح فيه "شروط التحليل".

حيث أشارت دار الإفتاء إلى أن المرأة المطلقة ثلاثاً، لكي تحل للزوج الأول، وهو ما يُعرف بـالزواج بشرط التحليل، حرام شرعاً باتفاق الفقهاء.

وأضافت الإفتاء أنه روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه "لعن المُحلل والمُحلل له"، واللعن إنما يكون على ذنب كبير.