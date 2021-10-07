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8 قتلى بينهم 3 أطفال وجنين في حادث سير مروع بمصر

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لقطة من الحادث

8 قتلى بينهم 3 أطفال وجنين في حادث سير مروع بمصر

السيارة كان بداخلها 8 أشخاص بينهم سيدة حامل في شهرها الأخير، وتبين وفاة جنينها

القاهرة - العربية نت

نشر في: آخر تحديث:

لقي 8 أشخاص بينهم 4 أطفال مصرعهم في حادث مروري بطريق الصعيد في محافظة الجيزة، صباح اليوم الخميس.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من غرفة عمليات مرور الجيزة بوقوع حادث مروري قبل نفق أطفيح اتجاه بني سويف بالطريق الصحراوي الشرقي، ووجود وفيات، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف .

وكشفت التحقيقات أن السيارة كان بداخلها 8 أشخاص بينهم سيدة حامل في شهرها الأخير، وتبين وفاة جنينها، ووفاة جميع الركاب متأثرين بإصابات جسيمة.

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

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