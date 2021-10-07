8 قتلى بينهم 3 أطفال وجنين في حادث سير مروع بمصر

لقي 8 أشخاص بينهم 4 أطفال مصرعهم في حادث مروري بطريق الصعيد في محافظة الجيزة، صباح اليوم الخميس.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من غرفة عمليات مرور الجيزة بوقوع حادث مروري قبل نفق أطفيح اتجاه بني سويف بالطريق الصحراوي الشرقي، ووجود وفيات، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف .

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وكشفت التحقيقات أن السيارة كان بداخلها 8 أشخاص بينهم سيدة حامل في شهرها الأخير، وتبين وفاة جنينها، ووفاة جميع الركاب متأثرين بإصابات جسيمة.

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.