.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ضبط طبيب مصري تزعم عصابة لسرقة عيادات زملائه

  • الخط
طبيب سرقة تعبيرية
تعبيرية

ضبط طبيب مصري تزعم عصابة لسرقة عيادات زملائه

السرقة تمت بطرق مختلفة سواء عبر كسر الأبواب أو التسلل من النوافذ أو الدخول بمفاتيح مصطنعة

القاهرة -أشرف عبد الحميد 

نشر في: آخر تحديث:

في واقعة غريبة، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على طبيب كون وتزعم تشكيلا عصابيا لسرقة عيادات زملائه ومحتوياتها من أجهزة طبية بمحافظة قنا جنوب البلاد.

وتلقى مدير أمن قنا بلاغات متعددة بوقوع حوادث سرقة عيادات لأطباء في مدينة نجع حمادي وبطرق مختلفة سواء عبر كسر الأبواب، أو التسلل من النوافذ، أو الدخول بمفاتيح مصطنعة.

وتقدم طبيب شهير ببلاغ جديد يفيد بسرقة عيادته التي تقع أمام قسم شرطة نجع حمادي، ما دفع الأجهزة الأمنية لتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في كافة الشوارع والمحال القريبة من مقار العيادات التي تم الإبلاغ عن سرقتها لمعرفة هوية الجناه.

عناصر من الشرطة المصرية
عناصر من الشرطة المصرية

وعاينت أجهزة الأمن عيادة الطبيب وتبين سرقة أجهزة طبية منها تبلغ قيمتها مليون جنيه، منها جهاز أشعة لفحص نوع الجنين، كما تبين دخول اللصوص للعيادة بعد كسر بابين حديديين وباب خشبي.

طبيب "وخز الإبر" المصري في قبضة الأمن العربية ميديا طبيب "وخز الإبر" المصري في قبضة الأمن
بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار مصر بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار

وتوصلت التحريات إلى وجود بعض المسروقات داخل مستشفى خاص يديره أحد أطباء النساء في نجع حمادي، وبتفريغ كاميرات مراقبة بشوارع محيطة بعيادات أخرى تمت سرقتها تبين ارتكاب نفس الطبيب وبمساعدة آخرين لنفس الجرائم.

وألقت السلطات القبض على الطبيب أثناء محاولته الهروب واستقلال القطار بمحطة سكك حديد نجع حمادي، وذلك عقب علمه بمداهمة المستشفى الخاص وضبط المسروقات بها.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب كافة جرائم سرقة عيادات زملائه والحصول على الأجهزة الطبية الموجودة بها ونقلها لمستشفى خاص للنساء والتوليد يديره بالمدينة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عادة يومية بسيطة تحمل السر في حمايتك من كورونا وتحوراته عادة يومية بسيطة تحمل السر في حمايتك من كورونا وتحوراته
صورة تخيلية لدابة الرسول تجتذب زوار معرض الرياض للكتاب صورة تخيلية لدابة الرسول تجتذب زوار معرض الرياض للكتاب
الأكثر قراءة
نبات شهير يحميك من الزهايمر والخرف نبات شهير يحميك من الزهايمر والخرف
"محلل" تزوج أكثر من 33 مرة يثير زوبعة بمصر.. والإفتاء تحسم الجدل
طبيب تنكر كامرأة وشوّه ريم العلوي بالأسيد في انجلترا طبيب تنكر كامرأة وشوّه ريم العلوي بالأسيد في انجلترا
مصريون: لا نريد سعد لمجرد في بلدنا مصريون: لا نريد سعد لمجرد في بلدنا
فنانة مصرية تتلقى تحذيرا من مسلسل كوري فنانة مصرية تتلقى تحذيرا من مسلسل كوري
بالصور.. تأثيرات الإعصار شاهين تضرب شرقي اليمن بالصور.. تأثيرات الإعصار شاهين تضرب شرقي اليمن
قبل أن تذهب
خطة عمل شاملة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا
خطة عمل شاملة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا
اكتشف المزيد