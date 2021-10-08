مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال ٣ أشهر

قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال ٣ أشهر.

وأعلنت وزارة البترول المصرية زيادة أسعار الوقود، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود رفع أسعار البنزين والسولار 25 قرشا، مضيفة أنه سيتم بدء العمل بالأسعار الجديدة اعتبارا من الجمعة.

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وقررت الوزارة تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباح الجمعة وهي: 7 جنيهات للتر البنزين 80، و8.25 جنيهات للتر البنزين 92، و9.25 جنيهات للتر البنزين 95، كما جاءت زيادة السولار 25 قرشا، ليصل إلى 7 جنيهات.

وقررت الوزارة تحديد سعر بيع المتـر المكعـب مـن الغـاز الطبيعـى المـضغوط المـستخدم كوقود للسيارات بمحطة التموين بـ 375 قرشًا للمواصفات العادية.

وكانت الحكومة قد قررت في يوليو الماضي رفع أسعار الوقود أيضا وبواقع ٢٥ قرشا للتر.

وتعد زيادة الجمعة الثالثة منذ تأسيس لجنة التسعير في أكتوبر 2019 عقب استكمال إصلاحات اقتصادية وإنهاء تدريجي للدعم على منتجات الوقود في إطار برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي.

وتعتمد لجنة تسعير الوقود، التي تضم ممثلين لوزارتي البترول والمالية، في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة 10% أو تثبيتها.