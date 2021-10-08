.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال ٣ أشهر

  • الخط
المصريون تهافتوا الجمعة الماضية على محطات الوقود لتعبئة سياراتهم قبل بدء العمل بالتعرفة الجديدة مصر القاهرة محروقات وقوقد
محطة وقود مصرية

مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال ٣ أشهر

الأسعار الجديدة: 7 جنيهات للتر البنزين 80، و8.25 جنيهات للتر البنزين 92، و9.25 جنيهات للترالبنزين 95

القاهرة -العربية.نت 

نشر في: آخر تحديث:

قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال ٣ أشهر.

وأعلنت وزارة البترول المصرية زيادة أسعار الوقود، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود رفع أسعار البنزين والسولار 25 قرشا، مضيفة أنه سيتم بدء العمل بالأسعار الجديدة اعتبارا من الجمعة.

من قرار رفع أسعار البنزين
من قرار رفع أسعار البنزين

وقررت الوزارة تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباح الجمعة وهي: 7 جنيهات للتر البنزين 80، و8.25 جنيهات للتر البنزين 92، و9.25 جنيهات للتر البنزين 95، كما جاءت زيادة السولار 25 قرشا، ليصل إلى 7 جنيهات.

وقررت الوزارة تحديد سعر بيع المتـر المكعـب مـن الغـاز الطبيعـى المـضغوط المـستخدم كوقود للسيارات بمحطة التموين بـ 375 قرشًا للمواصفات العادية.

وكانت الحكومة قد قررت في يوليو الماضي رفع أسعار الوقود أيضا وبواقع ٢٥ قرشا للتر.

وتعد زيادة الجمعة الثالثة منذ تأسيس لجنة التسعير في أكتوبر 2019 عقب استكمال إصلاحات اقتصادية وإنهاء تدريجي للدعم على منتجات الوقود في إطار برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي.

وتعتمد لجنة تسعير الوقود، التي تضم ممثلين لوزارتي البترول والمالية، في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة 10% أو تثبيتها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيسبوك تعتزم نقل الإنترنت عبر أعمدة الإنارة وإشارات المرور فيسبوك تعتزم نقل الإنترنت عبر أعمدة الإنارة وإشارات المرور
بشرى من خبير أميركي: دلتا قد يكون آخر تحور لكورونا بشرى من خبير أميركي: دلتا قد يكون آخر تحور لكورونا
الأكثر قراءة
نبات شهير يحميك من الزهايمر والخرف نبات شهير يحميك من الزهايمر والخرف
مصريون: لا نريد سعد لمجرد في بلدنا مصريون: لا نريد سعد لمجرد في بلدنا
"محلل" تزوج أكثر من 33 مرة يثير زوبعة بمصر.. والإفتاء تحسم الجدل
بالصور.. تأثيرات الإعصار شاهين تضرب شرقي اليمن بالصور.. تأثيرات الإعصار شاهين تضرب شرقي اليمن
ياسر الرميان رئيساً لنادي نيوكاسل ياسر الرميان رئيساً لنادي نيوكاسل
فنانة مصرية تتلقى تحذيرا من مسلسل كوري فنانة مصرية تتلقى تحذيرا من مسلسل كوري
قبل أن تذهب
" الشيوخ الأميركي".. اتفاق لرفع سقف الديون بـ480 مليار دولار
" الشيوخ الأميركي".. اتفاق لرفع سقف الديون بـ480 مليار دولار
اكتشف المزيد