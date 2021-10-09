.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لطبيب "السجود للكلب" في مصر

  • الخط
طبيب السجود للكلب مصر
لقطة من الفيديو الذي وثّق الواقعة

الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لطبيب "السجود للكلب" في مصر

المحكمة الاقتصادية في مصر عاقبت الطبيب عمرو خيري، رئيس قسم العظام بأحد المستشفيات الكبرى، وشخصين آخرين بالحبس بعد إدانتهم بالتنمر على الممرض عادل سالم

القاهرة – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

عاقبت المحكمة الاقتصادية في مصر طبيب واقعة "السجود للكلب"، والتي هزت الرأي العام المصري بالسجن لمدة عامين، وبغرامة قدرها 100 ألف جنيه مصري.

وقررت المحكمة معاقبة الطبيب، عمرو خيري، أستاذ ورئيس قسم العظام بأحد المستشفيات الكبرى، وشخصين آخرين، بالحبس لمدة سنتين وبغرامة قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، بعد إدانتهم بالتنمر على الممرض، عادل سالم، ومطالبتهم له بالسجود لكلب وإلقاء التحية له.

الممرض عادل سالم
الممرض عادل سالم

وكانت النيابة العامة قد أمرت بضبط وإحضار المتهمين بعد انتشار مقطع فيديو ظهر فيه المتهمون الثلاثة أثناء التنمر على الممرض ومطالبته بالسجود للكلب.

"عاوز أروح".. شاهد طفلاً مصرياً يبكي بأول يوم دراسة والمحافظ يواسيه مصر "عاوز أروح".. شاهد طفلاً مصرياً يبكي بأول يوم دراسة والمحافظ يواسيه

وأحالت النيابة المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول، واستعراض القوة والسيطرة عليه، إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين، مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه، وذلك بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه.

كما وجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حرمة حياة المجني عليه الخاصة، فضلاً عن اتهامهم بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويراً لواقعة التنمر دون رضاه، ما انتهك خصوصية المجني عليه، واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وأشارت النيابة إلى أنها أقامت الدليل أمام المتهمين، مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اقتصار العمرة والصلاة في الحرمين على المحصنين بجرعتين اقتصار العمرة والصلاة في الحرمين على المحصنين بجرعتين
بدون مكملات.. 3 أسرار لتقوية مناعتك طبيعيا بدون مكملات.. 3 أسرار لتقوية مناعتك طبيعيا
الأكثر قراءة
بدءاً من أول نوفمبر.. تعديلات على استحقاق ضريبة القيمة المضافة بالسعودية بدءاً من أول نوفمبر.. تعديلات على استحقاق ضريبة القيمة المضافة بالسعودية
طبيب تنكر كامرأة وشوّه ريم العلوي بالأسيد في انجلترا طبيب تنكر كامرأة وشوّه ريم العلوي بالأسيد في انجلترا
تعرف إلى جوازات السفر الأقوى لسنة 2021.. ماذا عن بلدك؟ تعرف إلى جوازات السفر الأقوى لسنة 2021.. ماذا عن بلدك؟
عراقي اشترى لامبورغيني وقادها بتهور.. فصادرتها الدنمارك عراقي اشترى لامبورغيني وقادها بتهور.. فصادرتها الدنمارك
بعد شهر من واقعة هزت مصر.. الحكم على طبيب بعد شهر من واقعة هزت مصر.. الحكم على طبيب "السجود للكلب" اليوم
عادة يومية بسيطة تحمل السر في حمايتك من كورونا وتحوراته عادة يومية بسيطة تحمل السر في حمايتك من كورونا وتحوراته
قبل أن تذهب
قبيل الانتخابات.. البصريون يرجحون كفة الوجوه الجديدة
قبيل الانتخابات.. البصريون يرجحون كفة الوجوه الجديدة
اكتشف المزيد