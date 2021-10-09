فيديو مروع.. مصرع طالبتين مصريتين دهسا في أول أيام العام الدراسي

لقي طالبتان مصريتان مصرعهما دهسا أسفل شاحنة، خلال توجههما للمعهد الديني الذي يدرسان فيه بالبحيرة شمال القاهرة صباح اليوم السبت.

وقع الحادث أمام قرية البهي التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا بوقوع حادث سير بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود.

مادة اعلانية

وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث حيث تبين دهس سيارة نقل ثلاث طالبات أمام قرية البهي خلال توجههن للمعهد الديني في أول أيام الدراسة، أسفر الحادث عن وفاة طالبتين وهما حنين عوض عبد الوهاب العتوي، 13 عامًا، وإسراء مدحت حلاوة، 13 عامًا"، وإصابة طالبة أخرى تدعي "جهاد أشرف محمد" 13 عامًا، بكدمات متفرقه بالجسم، تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بضبط وإحضار سائق الشاحنة.