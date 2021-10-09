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فيديو مروع.. مصرع طالبتين مصريتين دهسا في أول أيام العام الدراسي

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إسعاف حادث سير مصر
توضيحية

فيديو مروع.. مصرع طالبتين مصريتين دهسا في أول أيام العام الدراسي

وقع الحادث أمام قرية البهي التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة

  القاهرة - العربية.نت 

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لقي طالبتان مصريتان مصرعهما دهسا أسفل شاحنة، خلال توجههما للمعهد الديني الذي يدرسان فيه بالبحيرة شمال القاهرة صباح اليوم السبت.

وقع الحادث أمام قرية البهي التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا بوقوع حادث سير بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود.

وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث حيث تبين دهس سيارة نقل ثلاث طالبات أمام قرية البهي خلال توجههن للمعهد الديني في أول أيام الدراسة، أسفر الحادث عن وفاة طالبتين وهما حنين عوض عبد الوهاب العتوي، 13 عامًا، وإسراء مدحت حلاوة، 13 عامًا"، وإصابة طالبة أخرى تدعي "جهاد أشرف محمد" 13 عامًا، بكدمات متفرقه بالجسم، تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بضبط وإحضار سائق الشاحنة.

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