"عاوز أروح".. شاهد طفلاً مصرياً يبكي بأول يوم دراسة والمحافظ يواسيه

شهدت مدرسة مصرية واقعة طريفة في أول أيام العام الدراسي الجديد الذي انطلق اليوم السبت.

وخلال زيارة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية لمدرسة "منية سندوب للتعليم الأساسي" وتفقده للحالة التعليمية ومدى انتظامها والتزام الطلاب بالإجراءات الوقائية والاحترازية، فوجئ بطفل صغير يبكي على مقعده.

مادة اعلانية

وتوجه المحافظ للطفل ليهدئ من روعه ويستفسر منه عن احتياجاته، ليفاجأ بالطفل يطلب منه إحضار والده كي يعيده للمنزل قائلا باللهجة العامية "عايز اروح ".

وحاول المحافظ تهدئة الطفل وإقناعه بالاستمرار في المدرسة لتلقي الدروس إلا أنه ظل على صراخه طالبا العودة للمنزل.

وكان العام الدراسي الجديد قد انطلق اليوم السبت في قرابة 12 محافظة، على أن تنتظم الدراسة في باقي المحافظات غدا الأحد.

وشدد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس.

وخصصت وزارة التعليم غرفة عمليات مركزية بديوان الوزارة، إضافة إلى غرف عمليات على مستوى الإدارات والمديريات التعليمية لمتابعة الوضع الصحي داخل المدارس واستقرار العام الدراسي، وتلقي شكاوى المدارس والطلاب وأولياء الأمور لحلها وتذليل أي عقبات تواجه سير وانتظام العملية التعليمية.