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للعام الثاني على التوالي.. "بيج رامي" يتوج بلقب "مستر أولمبيا"

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بيج رامي

للعام الثاني على التوالي.. "بيج رامي" يتوج بلقب "مستر أولمبيا"

القاهرة - ريم الششتاوي

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توج لاعب كمال الأجسام المصري ممدوح السبيعي، الشهير بـ"بيج رامي" بلقب بطولة "مستر أولمبيا"، التي أقيمت في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية، مساء السبت.

واستطاع بيج رامي الفوز بالمركز الأول للعام الثاني على التوالي في البطولة التي تقام بشكل سنوي في الولايات المتحدة وتعد من أبرز بطولات كمال الأجسام في العالم، وحصل على جائزة بلغت قيمتها 400 ألف دولار.

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كما شارك في البطولة هذا العام 16 لاعياً من مختلف دول العالم.

أول عربي ومصري وإفريقي

من جهته أكد عم اللاعب، محمد السبيعي، لـ"العربية.نت" أنه لا يستطيع أن يعبر عن فرحته بفوز "بيج رامي".

وقال محمد، من مسقط رأسه بقرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، إن القرية بأكملها احتفلت بفوز ممدوح، لافتاً إلى أن الكثيرين من شباب السبايعة يسعون ليكونوا مثل "بيج رامي" من خلال التدريب وممارسة الرياضات المختلفة.

يذكر أن "بيج رامي" من مواليد 16 سبتمبر 1984، ويُعد أبرز لاعب كمال أجسام مصري في الفترة الأخيرة، ويمتلك شهرة واسعة في بلاده وخارجها. وقد تم تتويجه بلقب بطولة مستر أولمبيا عام 2020، ليكون أول عربي ومصري وإفريقي يحصل على هذا اللقب.

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