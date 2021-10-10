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حادث مروع في مصر.. سقوط حافلة بركابها في مياه النيل

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لقطات من فيديو الغرق
من موقع الحادث

حادث مروع في مصر.. سقوط حافلة بركابها في مياه النيل

اختلال عجلة القيادة بيد سائق الحافلة أدى لانحرافها يميناً ويساراً وسقوطها في مياه النيل

القاهرة - أشرف عبد الحميد

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شهدت منطقة إمبابة جنوب العاصمة المصرية، اليوم الأحد، حادثاً مأساوياً، حيث سقطت حافلة تقل ركاباً يتجاوز عددهم 14 في مياه النيل.

وتلقت السلطات المصرية بلاغاً بسقوط حافلة من أعلى كوبري الساحل داخل مياه نهر النيل وغرقها، وعلى الفور اتجهت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث للبحث عن ناجين.

ودفعت السلطات بالعشرات من الغطاسين ووسائل الإنقاذ للبحث عن السيارة وانتشال جثث ركابها.

فيما ذكر شهود العيان أن عجلة القيادة اختلت بيد السائق، ما أدى لانحراف الحافلة يميناً ويساراً قبل اندفاعها في النهاية نحو الحاجز الحديدي للجسر وسقوطها في النيل.

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