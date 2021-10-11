اختفاء غامض لـ3 فتيات في مصر.. وفيديو يكشف آخر ظهور لهن

في حادثة غامضة، اختفت 3 فتيات في إحدى قرى مصر خلال توجههن لحضور درس خصوصي قبل يومين، حيث لم يعثر لهن على أثر حتى الآن.

فقد أكد أهالي قرية بني روح التابعة لمدينة ملوي في محافظة المنيا جنوب مصر، أن 3 فتيات من القرية، هن مريم محمد عبد الرحيم، وشيماء سيد محمد وفتاة أخرى تدعى أسماء، يرتبطن بصلة قرابة، اختفين أول من أمس.

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إلى ذلك، كشفت كاميرات مراقبة آخر ظهور للفتيات حيث ظهرن خلال سيرهن في طريق رئيسي بالقرية، وبسؤال أصدقائهن وزملائهن أكدن عدم حضورهن للدرس.





وأظهر نفس مقطع الفيديو الطالبات الثلاث يتوقفن أمام المدرسة الإعدادية في اتجاه قرية بشادة المجاورة، ولم يظهرن مرة أخرى في الكاميرات المجاورة سواء في المحال والشوارع الأخرى، الأمر الذي فسره بعض الأهالي بأنهن قد يكن تعرضن للاختطاف قبل وصولهن للقرية.

نداءات استغاثة

وأطلقت عائلات الفتيات نداءات استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عنهن بسرعة، مؤكدين أن فتياتهن لا توجد عداوات بينهن وبين أحد، ويتمتعن بأخلاق حميدة.

بدورها، كثفت أجهزة الأمن المصرية جهودها لسرعة الوصول للفتيات الثلاثة وكشف ملابسات اختفائهن.