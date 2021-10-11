.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اختفاء غامض لـ3 فتيات في مصر.. وفيديو يكشف آخر ظهور لهن

  • الخط
a607a132-4d21-4a4a-9359-6e1adc3333e7

اختفاء غامض لـ3 فتيات في مصر.. وفيديو يكشف آخر ظهور لهن

القاهرة - العربية نت 

نشر في: آخر تحديث:

في حادثة غامضة، اختفت 3 فتيات في إحدى قرى مصر خلال توجههن لحضور درس خصوصي قبل يومين، حيث لم يعثر لهن على أثر حتى الآن.

فقد أكد أهالي قرية بني روح التابعة لمدينة ملوي في محافظة المنيا جنوب مصر، أن 3 فتيات من القرية، هن مريم محمد عبد الرحيم، وشيماء سيد محمد وفتاة أخرى تدعى أسماء، يرتبطن بصلة قرابة، اختفين أول من أمس.

حادث مروع في مصر.. سقوط حافلة بركابها في مياه النيل مصر حادث مروع في مصر.. سقوط حافلة بركابها في مياه النيل

إلى ذلك، كشفت كاميرات مراقبة آخر ظهور للفتيات حيث ظهرن خلال سيرهن في طريق رئيسي بالقرية، وبسؤال أصدقائهن وزملائهن أكدن عدم حضورهن للدرس.

2 صور

وأظهر نفس مقطع الفيديو الطالبات الثلاث يتوقفن أمام المدرسة الإعدادية في اتجاه قرية بشادة المجاورة، ولم يظهرن مرة أخرى في الكاميرات المجاورة سواء في المحال والشوارع الأخرى، الأمر الذي فسره بعض الأهالي بأنهن قد يكن تعرضن للاختطاف قبل وصولهن للقرية.

نداءات استغاثة

وأطلقت عائلات الفتيات نداءات استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عنهن بسرعة، مؤكدين أن فتياتهن لا توجد عداوات بينهن وبين أحد، ويتمتعن بأخلاق حميدة.

بدورها، كثفت أجهزة الأمن المصرية جهودها لسرعة الوصول للفتيات الثلاثة وكشف ملابسات اختفائهن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دراسة تنسف ما سبق.. نواة الأرض ليست صلبة بالكامل! دراسة تنسف ما سبق.. نواة الأرض ليست صلبة بالكامل!
احذروا هذه الأنواع من الأسماك.. تسبب ظهور احذروا هذه الأنواع من الأسماك.. تسبب ظهور "الكرش"
الأكثر قراءة
دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم
فيديو من السعودية.. أحرق سيارة وهرب حتى كشفته الكاميرات فيديو من السعودية.. أحرق سيارة وهرب حتى كشفته الكاميرات
تعديلات معالجة ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. توضيحات مهمة تعديلات معالجة ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. توضيحات مهمة
حادث مروع في مصر.. سقوط حافلة بركابها في مياه النيل حادث مروع في مصر.. سقوط حافلة بركابها في مياه النيل
بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية
سعوديان عاد لهما البصر بعد معاناة 13 عاماً.. والدهما يروي سعوديان عاد لهما البصر بعد معاناة 13 عاماً.. والدهما يروي
قبل أن تذهب
عودة الشرعية.. شعار أنصار حركة النهضة لتحريض الشارع التونسي
عودة الشرعية.. شعار أنصار حركة النهضة لتحريض الشارع التونسي
اكتشف المزيد