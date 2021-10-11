أم مصرية مصابة بكورونا تلد توأما.. والرضيعان بصحة جيدة

نجح فريق طبي في مصر بإجراء عملية ولادة لتوأم من سيدة مصابة بفيروس كورونا ومحتجزة داخل مستشفى أسوان التخصصي والمخصصة لعزل المصابين بكوفيد 19.

وذكر مصدر طبي بالمستشفى "للعربية.نت" أن المستشفى استقبل امرأة تبلغ من العمر 36 عاماً مصابة بكورونا، وحامل في شهرها الأخير ، مضيفاً أنه تم إجراء كافة الفحوصات اللازمة تمهيداً لإجراء عملية الولادة في أي وقت.

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كما أضاف أنه عقب مرور 48 ساعة فوجئت الأم بمخاض الولادة، ما دفع إدارة المستشفى لإدخالها غرفة العمليات. وذكرت الدكتورة فاطمة سعيد، نائب مدير المستشفى، أنه تم استقبال التوأم وهما ذكر وأنثى، وأجريت فحوصات لهما حيث ثبت سلامتهما من الإصابة بكورونا، مضيفة أنه تم منحهما التطعيمات اللازمة للوقاية من الفيروس وتسليمهما لأسرتهما.









وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت مساء أمس الأحد تسجيل 837 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 حالة وفاة. وأعلنت الوزارة خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 263557 حتى اليوم.