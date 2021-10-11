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فيديو أثار غضبا في مصر.. ضرب وسحل صيدلانية بسبب الحجاب

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صور للصيدلانية بعد تعرضها للضرب

فيديو أثار غضبا في مصر.. ضرب وسحل صيدلانية بسبب الحجاب

كشف الفيديو تناوب اثنتين من الموظفات تعملان معها بالضرب والسحل

القاهرة - أشرف عبد الحميد

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في حادثة جديدة أثارت الغضب في الشارع المصري، تعرضت صيدلانية للتنمر والضرب المبرح من قبل موظفات يعملن معها في مقر عملها بمحافظة الشرقية شمال مصر عقاباً لها على عدم ارتدائها الحجاب.

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ووثق مقطع فيديو واقعة الضرب المبرح على الصيدلانية الشابة إيزيس مصطفى داخل الوحدة الصحية في قرية كفر عطا الله التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية . وكشف المقطع تناوب اثنتين من الموظفات على ضرب إيزيس وسحلها وجذبها من شعرها بحجة عدم ارتدائها الحجاب.

الفتاة التي تعرضت للتنمر والضرب
الفتاة التي تعرضت للتنمر والضرب

كما كشفت التحريات وأقوال شهود العيان، أن الصيدلانية كانت تتعرض لفترة لتنمر الموظفات اللائي تعمدن إيذاءها، ومنعها من التوقيع في دفاتر الحضور، حتى تطور الأمر لوقوع اشتباكات ومشادات بينهن

وأثارت الواقعة غضباً كبيرا حيث طالب رواد التواصل في مصر بسرعة التحقيق، خاصة بعدما نشرت الشابة صورا أخرى لها توضح آثار الاعتداء الجسدي عليها.

من جانبه وفي رد فعل سريع قرر ممدوح غراب، محافظ الشرقية دعوة الصيدلانية ظهر اليوم الاثنين، لتقديم اعتذار لها.

كما أمر بفتح تحقيق موسع حول الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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