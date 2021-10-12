شاروخان قنا..لـ"العربية.نت": أعشق الهندية وأتدرب لرحلة من الصعيد للقاهرة

اشتهر الشاب سمير عدلي، 38 عاما، بلقب "شاروخان قنا" ذلك لعشقه للأفلام الهندية والكاراتيه، ما جعله يجيد الهندية رغم أنه لا يجيد القراءة أو الكتابة، لكن تعلقه بالأفلام واللغة الهندية جعله يعمل على حفظ كل ما يسمعه.

في حديث لـ"العربية.نت" مع عدلي، أوضح أنه يعشق الأفلام الهندية منذ الصغر، كما أنه تعلق برياضة الكاراتيه ومارس اللعبة في عمر الـ10 سنوات.

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وقال إنه بدأ بتقليد الكلمات والأغاني الهندية التي يشاهدها في التلفزيون، ثم حفظ الكلمات والأغاني حتى أجادها وصار يرددها دون إجادته لكتابتها.

وأضاف أنه استطاع أن يحصل على الحزام الأسود في لعبة الكاراتيه من خلال ممارسته للعبة بمركز شباب نجع حمادي. لافتاً إلى حرصه على التعامل باللغة الهندية، ويتعرض لردود أفعال مختلفة، البعض يعجب بإتقانه لها، وآخرون يسخرون منه، ولكنه لا يبالي فهو حريص على إتقان لغة الأغاني والأفلام الهندية، كما أنه يخصص وقتا يوميا لمشاهدة الأفلام الهندية وتقليدها.

وأكد أنه يحلم بتعلم التمثيل، وأن رحلته المخططة للجري من قنا إلى القاهرة للتوعية بأهمية الحفاظ على الصحة وممارسة رياضة المشي والجري لما لها من تأثير إيجابي على صحة الجسم بشكل عام.