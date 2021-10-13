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شاهد.. محمد رمضان يرقص مع المضيفة ويثير الجدل من جديد

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لقطات من الفيديو 8
محمد رمضان يراقص المضيفة

شاهد.. محمد رمضان يرقص مع المضيفة ويثير الجدل من جديد

على أنغام أغنيته "يا حبيبي" رقص محمد رمضان مع المضيفتين على متن طائرته الخاصة المتجهة للجونة

القاهرة-ريم الششتاوي

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نشر الفنان المصري على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه وهو يرقص مع المضيفتين على متن طائرته الخاصة في طريقه للجونة، على أنغام واحدة من أغانيه الشهيرة "يا حبيبي". وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلاً: "المضيفة الفرفوشة رزق".

وأثار فيديو الفنان المصري محمد رمضان الذي نشره على متن طائرته الخاصة وهو يرقص مع مضيفتين جدلاً، بسبب قرب المضيفتين منه ورقصهما معه، واستحضر الرواد واقعة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر من جديد مع محمد رمضان والتي تسببت في وقف الطيار عن عمله لسماحه بدخول راكب إلى مقصورة الطائرة.

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يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي عرضت للفنان محمد رمضان في شهر رمضان، هو مسلسل موسي والذي شاركته البطولة الفنانة سمية الخشاب ومن إخراج محمد سلامة، وبمشاركة الفنان سيد رجب وهبة مجدي.

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