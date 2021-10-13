فيديو.. مشهد مروع لإزالة بناية مخالفة على النيل في مصر

نشرت وزارة الري المصرية فيديو لعملية إزالة بناية سكنية مخالفة مكونة من 5 طوابق مقامة على نهر النيل بمنطقة حلوان جنوب القاهرة.

وكشف الفيديو لحظات إزالة الأعمدة الرئيسية للبناية التي تقع على النيل مباشرة وخالية من السكان، وسقوطها في مشهد مروع، تبعه غبار كثيف، وسط مخاوف من تعرض قائد الحفار الذي يقوم بالإزالة للخطر.

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وقالت وزارة الري في بيان اليوم الأربعاء، إنه تمت إزالة البناية ضمن الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل، مؤكدة أن البناية محرر لها قرار إزالة حمل رقم 50 لسنة 2021، وتمت الإزالة بمعرفة أجهزة الوزارة وبتنسيق تام مع القطاع الأمني بحلوان، وبدون حدوث أي خسائر في الأرواح.

وكان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، قد أكد أنه تمت إزالة 2529 حالة تعد على فرع رشيد من النيل حتى الآن، ويتبقى 528 حالة تعدٍّ، كما تمت إزالة 739 حالة تعد على فرع دمياط حتى الآن، في إطار حملات موسعة لإزالة كافة التعديات على النيل في غضون ستة أشهر.