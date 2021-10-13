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فيديو.. 3 قتلى بسقوط كوبري مشاة على سيارة نقل بسيناء

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لقطات من الفيديو

فيديو.. 3 قتلى بسقوط كوبري مشاة على سيارة نقل بسيناء

سقوط كوبري المشاة بشكل مفاجئ تصادف مع مرور سيارة النقل ما أدى لسقوط القتلى

القاهرة-العربية.نت

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لقي 3 أشخاص مصرعهم، الأربعاء، بسقوط كوبري مشاة حديدي على سيارة نقل بمدينة الطور في جنوب سيناء بمصر.

وكشف شهود عيان لـ"العربية.نت" أن كوبري مشاة حديديا سقط فجأة على سيارة نقل تصادف مرورها أسفله ما أدى لمصرع 3 أشخاص، هم بدر محمد إبراهيم فريج، وأمير عبدالعظيم السيد، وعماد حمدي محمد زيدان، فضلاً عن إصابة أيمن شكري إسماعيل، بكسر بالساق اليسرى، وسيدة تصادف مرورها وقت الحادث.

وسارعت السلطات بإرسال سيارات إسعاف لنقل المصابين وانتشال الجثث فيما تم فرض طوق أمني حول موقع الحادث لرفع آثاره ورفع حطام الكوبري المنهار.

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وقررت محافظة جنوب سيناء فتح تحقيق حول الحادث لمعرفة سبب انهيار الكوبري، وتحديد مدى سلامته إنشائياً فيما قررت النيابة استدعاء المسؤولين عن إنشائه لسؤالهم والاستماع لأقوالهم.

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