قبل افتتاحه غداً.. حريق كبير بقاعة مهرجان الجونة السينمائي

كشف المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة عن كواليس ما جرى في حريق مسرح البلازا الذي يحتضن فعاليات حفلي افتتاح وختام المهرجان السينمائي.

ماس كهربائي

حيث تواجد ساويرس في موقع الحريق بعد السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية، وأكد على أن ماسا كهربائيا في الوحدة الخارجية هو ما تسبب في الحريق.

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مشيرا إلى أن الأمر لم يؤثر على المسرح الذي يحتضن فعاليات الافتتاح الذي يقام مساء الخميس، وإنما اقتصر الأمر على المكان الذي يحتضن فعاليات الحفل الذي ينطلق بعد حفل الافتتاح.

وأوضح سميح ساويرس أنه تجري معالجة كل ما حدث بسبب الحريق، وفي الموعد المقرر لانطلاق حفل الافتتاح لن يشعر أحد بأنه كان هناك أي حريق بالأمس.

مؤكدا على أن التعديل البسيط الذي سيجري على الحفل الذي سينطلق عقب افتتاح المهرجان، هو التواجد في مكان سطحي بدلا من المكان العلوي الذي طاله الحريق.

وتنطلق الدورة الخامسة من المهرجان السينمائي مساء الخميس، وتستمر الفعاليات حتى الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

واندلع حريق ضخم اليوم الأربعاء في القاعة الرئيسية المخصصة لإقامة مهرجان الجونة السينمائي قبل ساعات من انطلاقه غداً الخميس.

وتلقت السلطات المصرية بلاغاً بنشوب حريق كبير داخل القاعة المقرر إقامة حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي فيها غداً، فيما سارعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية بالوصول لموقع الحادث للسيطرة على النيران وإخمادها.

وكانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي قد أعلنت انطلاق الدورة الخامسة منه، غداً الخميس، وسط حضور عدد كبير من النجوم. ويعرض المهرجان أبرز الأعمال والأفلام لهذا العام ويكرم عدداً من الفنانين.