.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مصر.. تأييد حضور الطلاب من داخل المدارس خلال العام الدراسي الحالي

  • الخط
كورونا والأطفال (آيستوك)

مصر.. تأييد حضور الطلاب من داخل المدارس خلال العام الدراسي الحالي

بعد موافقة هيئة الدواء الأوروبية على تطعيم الأطفال ما بين 12 و17 عاماً ببعض لقاحات فيروس كورونا

القاهرة-العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد تطعيم عدد لا بأس به من سكان العالم من البالغين (18 سنة فأكثر)، بدأ التفكير عالمياً في تلقيح الأطفال أيضاً، خاصة بعد أن وافقت هيئة الدواء الأوروبية على تطعيم الأطفال ما بين 12 و17 عاماً ببعض لقاحات فيروس "كورونا".

وفي هذا الإطار، أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً للرأي، بهدف التعرف على آراء المواطنين بالعيّنة في هذا الشأن، وبسؤال المبحوثين عن مدى تأييدهم لحصول الأطفال في الفئة العمرية من 12 إلى 17 عاماً على لقاح فيروس "كورونا"، اتضح أن النسبة الكبرى منهم في استطلاعي يوليو 41.6%، وسبتمبر40.7% لعام 2021 يؤيدون ذلك، في حين عارض 15.2% و16% على التوالي تطعيم هذه الفئة العمرية، وأوقف 12% في الاستطلاع الأخير تأييدهم لحصول الأطفال في الفئة العمرية من 12 إلى 17 عاماً على اللقاح على بعض الاعتبارات، كان من أهمها أن يكون الحصول على اللقاح مفيدًا، وآمنًا لهم.

خبر سار عن لقاحات كورونا.. تكشفه دراسة فرنسية صحة خبر سار عن لقاحات كورونا.. تكشفه دراسة فرنسية

من ناحية أخرى، تناول الاستطلاع أيضاً التعرف على آراء المواطنين في قرار حضور الطلاب خلال العام الدراسي الحالي من داخل المدارس، مع تفعيل نظام الحضور والغياب خلال العام، حيث أبدى غالبية المواطنين تأييدهم للقرار وذلك بنسبة 59.8%، كما أيده مواطنون آخرون ولكن مع وجود بعض الشروط لديهم وذلك نسبة 11% وكان أهم هذه الشروط: تشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس، ومتابعة انتشار الفيروس بين الطلاب، مقابل 16.8% أبدوا اعتراضهم عليه، و12.4% لم يحدد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مؤتمر جديد من آبل في 18 أكتوبر للكشف عن هذه الأجهزة مؤتمر جديد من آبل في 18 أكتوبر للكشف عن هذه الأجهزة
شاهد.. محمد رمضان يرقص مع المضيفة ويثير الجدل من جديد شاهد.. محمد رمضان يرقص مع المضيفة ويثير الجدل من جديد
الأكثر قراءة
صيدلانية مصرية تعرضت للسحل بسبب الحجاب تكشف مفاجآت صادمة للعربية.نت صيدلانية مصرية تعرضت للسحل بسبب الحجاب تكشف مفاجآت صادمة للعربية.نت
غواص مصري للعربية نت: لهذا السبب لن نجد الميكروباص الغارق غواص مصري للعربية نت: لهذا السبب لن نجد الميكروباص الغارق
إياكم وعدم تناول الخبز.. خبراء صحة يحذرون إياكم وعدم تناول الخبز.. خبراء صحة يحذرون
تفاصيل مخجلة لمحاولة فنان مصري اغتصاب 7 فتيات تفاصيل مخجلة لمحاولة فنان مصري اغتصاب 7 فتيات
قصة غزال بحثوا عنه طوال عامين لرفع عجلة طوّقت رقبته قصة غزال بحثوا عنه طوال عامين لرفع عجلة طوّقت رقبته
تقرير أوروبي: الحكومة التركية كلفت داعش بتنفيذ مذبحة أنقرة تقرير أوروبي: الحكومة التركية كلفت داعش بتنفيذ مذبحة أنقرة
قبل أن تذهب
فريق العربية يبحر أمام تدفق الحمم البركانية
فريق العربية يبحر أمام تدفق الحمم البركانية
اكتشف المزيد