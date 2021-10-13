مقتل طالب على يد زميله بسبب صراع على مقعد في فصل مدرسي بمصر

توفي طالب ثانوي في مصر، متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال مشاجرة مع زميله، بسبب صراع بينهما، على أولوية الحصول والجلوس على مقعد بالصف الأمامي في فصلهما الدراسي.

ولفظ الطالب محمد عيد حلمي شحاتة أنفاسه الأخيرة اليوم الأربعاء، متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال مشاجرة مع زميله على أولوية الجلوس على مقعد في الصف الأمامي بمدرستهما الثانوية الزراعية بميت علوان بمحافظة كفر الشيخ شمال البلاد.

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وكانت الواقعة قد حدثت يوم الأحد الماضي وفي أول أيام العام الدراسي الجديد، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوصول الطالب عيد محمد مستشفى كفر الشيخ في غيبوبة تامة حيث تعرض للضرب على يد زميله.

وقرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مجازاة 3 معلمين، ووكيل المدرسة، بخصم والإيقاف لمدة خمسة عشر يوماً، وإحالتهم للتحقيق بتهمة الإهمال بمقتضيات الواجب الوظيفي.

وقرر المحافظ إيقاف كل من مدير المجمع المدرسي التابعة له المدرسة ومعلم رياضيات عن العمل لحين التحقيق معهم فيما نسب إليهم، فيما تولت نيابة كفر الشيخ التحقيقات.