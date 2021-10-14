فيديو صادم من مصر.. استدرجوا مسنة وقتلوها لسرقة قرطها

كشفت الداخلية المصرية ملابسات واقعة صادمة لمقتل مسنة مصرية استدرجتها سيدتان من أجل سرقة قرطها الذهبي، ثم ألقتا بجثتها في قطعة أرض مهجورة.

وقالت إن أجهزتها رصدت مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يظهر استدراج سيدتين لإحدى السيدات المسنات في محافظة الفيوم وقتلها ثم سرقة قرطها.

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كما أوضحت أن قسم شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم، تلقى من شخص مقيم بدائرة القسم بلاغا باختفاء والدته (ربة منزل) عقب دخولها بيت جيرانها حيث تقطن سيدتان، واتهمهما بأنهما وراء اختفائها.

وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، عُثر على جثمان المسنة وقد بدا عليه آثار خنق حول الرقبة وكدمات، فيما اختفى قرطها الذهبي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم تم ضبط المتهمتين، وبمواجهتهما أقرتا باستدراج المجني عليها لداخل منزلهما، وقيامهما بالتعدي عليها وخنقها حتى فارقت الحياة، وإستوليتا على قرطها الذهبي.

كذلك، اعترفتا بقيامهما باستئجار مركبة "توك توك"ونقل الجثة إلى المكان التي عثر فيه عليها، ثم بيع القرط الذهبي لمحل مصوغات بدائرة مركز شرطة سنورس، مقابل مبلغ مالي.