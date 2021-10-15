مجدداً.. اختفاء 16 مصرياً من قرية واحدة في ليبيا

مرة جديدة اختفى مصريون في ليبيا، حيث أعلن أهالي قرية الجزازرة التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج، اختفاء 16 من أبنائهم في ليبيا منذ 24 سبتمبر الماضي.

يأتي هذا الإعلان وسط ترجيحات بالقبض عليهم من جانب السلطات الليبية بسبب هجرة غير شرعية.

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وقال اثنان من أهالي القرية لـ"العربية.نت/الحدث.نت" اليوم الجمعة، إن 16 من أبنائهم اختفوا في ليبيا منذ 24 سبتمبر الماضي، مؤكدين أن السلطات المصرية تكثف جهودها حالياً لمعرفة مصيرهم والوصول إليهم.

كما أوضحا أن آخر مكان تواجد فيه الشباب كان بمنطقة قرقاش قرب العاصمة الليبية طرابلس.

اختطاف وفدية

يذكر أنه في حادثة منفصلة، أعلن مواطنون مصريون في مارس الماضي اختطاف 8 من أقاربهم العاملين في ليبيا.

وكشف عدد من أهالي قرية جردو التابعة لمدينة أطسا بمحافظة الفيوم حينها، أن مسلحين اختطفوا 8 من أبناء القرية يعملون في ليبيا منذ عام، وطلبوا فدية قيمتها 20 ألف دينار ليبي عن كل شاب مقابل الإفراج عنهم.

يشار إلى أن السلطات المصرية كانت نجحت سابقاً في تحرير 32 شاباً اختطفتهم عصابات بمنطقة بني وليد في ليبيا في يناير الماضي. وهؤلاء الشبان هم من قرية العمرة التابعة لمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا جنوب البلاد، وقد سافروا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية للعمل هناك وخطفتهم عصابات.