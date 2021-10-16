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السيسي: "بطاقة باسمي في المنيا واحد بيصرف بيها تموين"

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عبد الفتاح السيسي (أرشيفية من فرانس برس)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

السيسي: "بطاقة باسمي في المنيا واحد بيصرف بيها تموين"

تزوير باسم الرئيس.. والسيسي يكتشفه بنفسه

دبي - العربية.نت

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شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على أهمية ضبط بطاقات التموين، ورقمنة الدولة.

إلى هذا، انتقد في كلمة خلال افتتاح عدد من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة بمدينة ٦ أكتوبر عدم وجود رقمنة للدولة المصرية، قائلا " هذا الامر خلانا مش شايفين كويس، بياناتنا مش واضحة، فحصل استقرار لواقع غير دقيق، وبه الكثير من الفساد".

"بطاقة باسمي في المنيا"

وأشار إلى وجود فساد كبير في منظومة التموين. وكشف عن "وجود بطاقة تموين تحمل اسمه في محافظة المنيا، ويتم صرف المواد التموينية بها"، مضيفا "والله العظيم بتكلم بجد.. فيه بطاقة باسمي في المنيا وواحد بيصرف بيها تموين".

وكان السيسي تحدث سابقا عن ضرورة رفع ثمن الخبز المدعوم، لتوفير الأموال اللازمة لمنظومة التغذية المخصصة للمدارس، والتي تبلغ قيمتها 8 مليارات جنيه مصري.

رفع ثمن الخبز

وأضاف - حينها- أنه سيتم توفير الأموال للمنظومة من خلال رفع ثمن الخبز واقتطاع جزء من ميزانيات الوزارات.

ووجه رسالته إلى المصريين بأنه يجب عليهم أن يساهموا في تحمل الأعباء المالية، وليس الحكومة وحدها في مسألة السلع المدعومة.

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