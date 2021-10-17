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مصر..علماء يبتكرون أنسجة ذكية مضادة للبكتيريا والحروق

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منسوجات
منسوجات ذكية
خاص

مصر..علماء يبتكرون أنسجة ذكية مضادة للبكتيريا والحروق

رئيسة شعبة البحوث النسيجية بالمركز القومي للبحوث تشرح للعربية.نت عن المنسوجات فائقة الذكاء والأقمشة قابلة للتكيف

القاهرة - ريم الششتاوي

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هل سمعت من قبل عن منسوجات مضادة للأشعة فوق البنفسجية وللبكتيريا والفيروسات، وأخرى مقاومة للاتساخ؟ نعم إنها المنسوجات الذكية بخصائصها المتعددة التي ترصدها العربية.نت، في حوار مع رئيسة شعبة البحوث النسيجية بالمركز القومي للبحوث الدكتورة أميرة الشافعي.

أوضحت أميرة الشافعي أن المنسوجات الذكية هي التي تستجيب للتغييرات في البيئة الخارجية، وإبداء الملاحظات عن طريق تغيير واحد أو أكثر من معملات أدائها، وذلك للاستجابة للبيئة الخارجية. لافتة إلى أنه من الممكن الحصول على المنسوجات الذكية في مراحل متعددة لإنتاج الأقمشة أثناء الغزل والنسيج وذلك باستخدام ألياف النسيج الذكية كمواد خام، أو المنسوجات الذكية التي يتم الحصول عليها من خلال معالجة الأقمشة بمواد تضيف صفات معينة مطلوبة وتعطي قيمة مضافة للمنتج النسجي.

منسوجات مضادة للبكتريا
منسوجات مضادة للبكتريا

تصنيف المنسوجات الذكية

وتابعت الشافعي، أن فكرة المنسوجات الذكية قد بدأت بعمل منسوجات وظيفية وهى التي توجه للتغلب على صفة مطلوب التصدي لها. مثل الملابس المضادة للأشعة فوق البنفسجية، والمنسوجات النسيجية المضادة للبكتيريا والفيروسات، المنسوجات المقاومة للاتساخ والمنسوجات المقاومة للاحتراق غيرها من الصفات المطلوب إضافتها على الأقمشة وذلك لزيادة القيمة المضافة للمنتج.

منسوجات نشطة

وأضافت الشافعي، أنه لا يمكن للمنسوجات الذكية النشطة فقط إدراك التغييرات في البيئة الخارجية، ولكنها أيضًا تستجيب وفقًا لذلك للتغييرات الخارجية. إنه الجيل الثاني من المنسوجات الذكية. على سبيل المثال، تعد المنسوجات ذات الذاكرة، والمنسوجات القماشية المقاومة للماء والرطوبة، وملابس تخزين الحرارة المتغيرة الطور، ومنسوجات ذات اللون الحراري الخفيف، كلها منسوجات ذكية نشطة.

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منسوجات ذكية متقدمة

والمعروفة أيضاً باسم المنسوجات فائقة الذكاء ومنسوجات الأقمشة الذكية القابلة للتكيف، هي الجيل الثالث من المنسوجات الذكية، والتي تتضمن التواصل والاستشعار والذكاء الاصطناعي والبيولوجيا وغيرها من التخصصات عالية التقنية يمكنه إدراك التغييرات أو المحفزات في البيئة الخارجية، والاستجابة وفقًا لذلك، والتكيف مع البيئة الخارجية من خلال التنظيم الذاتي.

وفي نهاية حديثها أشارت الشافعي، إلى أن إنتاج المنسوجات الذكية مختلف عن المنسوجات التقليدية ويعتمد إنتاجها بشكل على العرض والطلب لأنها تعتبر مكلفة عن المنسوجات التقليدية وموجهة لمعالجة صفات مطلوب تداركها فى المنسوجات.

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