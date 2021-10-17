بالصور.. شاهد حفل زفاف ابنة بيل غيتس على المصري نايل نصار

احتفلت نجلة الملياردير الأميركي بيل غيتس، جينيفر غيتس (25 عاماً) بزواجها من الفارس المصري نايل نصار (30 عاماً)، بمزرعة الخيول الخاصة بقصرها الذي يقدر ثمنه بـ16 مليون دولار أميركي، وتتخطى مساحتها 142 فداناً، مساء أمس السبت، في مقاطعة ويستشستر بنيويورك بحضور عدد ليس بكبير من الأهل والأصدقاء.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، أن تكلفة حفل الزفاف وصلت إلى مليوني دولار، وذلك بحضور 300 ضيف.

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وذكرت الصحيفة أن العروس ارتدت فستاناً من تصميم مصممة الأزياء الأميركية فيرا وانغ، وهو فستان أبيض طويل، مع طرحة غطت وجهها كما كانت ممسكة بباقة ورد بيضاء. وارتدت وصيفات العروس الـ9 فساتين خضراء. وكانت العروس تسير على الممر الشرفي برفقة والدها بيل غيتس ووالدتها، حتى وصلت لعريسها الفارس المصري نايل نصار. كما حملت واحدة من وصيفات العروس طرحتها أثناء وقوفهم لالتقاط الصور.















حضور عائلة غيتس

وحضر والد العروس بطائرته الخاصة إلى قصر نجلته، الذي كان أهداه لها بعد تخرجها من جامعة "ستانفورد" في عام 2018. ومن اللافت أن العرس جمع بيل غيتس مع زوجته السابقة ميلندا غيتس لأول مرة منذ طلاقهما من أشهر، وذلك بعد استمرار زواجهما لأكثر من 27 عاماً.

وبحلول الساعة 5 مساء من أمس السبت، أطلق الحاضرون هتافات كبيرة بعد إعلان الزوجين كزوج وزوجة، واستمر الزفاف لساعات في المنزل والمزرعة، التي يقدر ثمنها بـ16 مليون دولار.













غرف زجاجية وورود بيضاء

وتابعت الصحيفة أن مئات من الضيوف حضروا حفل الزفاف من بينهم جورجينا بلومبرغ، الروائية الأميركية ومالكة فريق "نيويورك إمباير" للفروسية. وذكرت الصحيفة أن المكان الذى أقيم فيه حفل الزفاف شهد إقامة غرف زجاجية متصلة ببعضها في حديقة المنزل، بها مقاعد بيضاء طويلة، وعشرات من طاولات العشاء ذات الأحجام المختلفة مع أزهار وردية وأطباق عشاء بيضاء.

وكان هناك صفان من الأزهار الكوبية البيضاء يحيطان بطاولة بيضاء وسط جناح الزفاف الرئيسي الزجاجي أيضاً. وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" New York Post أن الثنائي عقدا قرانهما يوم الجمعة في احتفال إسلامي، قبل الاحتفال بالزفاف مساء السبت في قصر غيتس.

يُذكر أن جنيفير غيتس، هي ابنة الملياردير الأميركي مؤسس شركة Microsoft للبرمجيات، وهو ثالث أغنى رجل في العالم.

وتعرف نايل على نجلة غيتس عام 2017، وعقد خطوبته في يناير من العام الماضي.

ومن المعروف عن نايل نصار أنه تلقى تعليمه الابتدائي في المدرسة الأميركية بالكويت، حيث أقام مع عائلته منذ كان عمره 5 أعوام، وغادرها بعمر 9 سنوات إلى الولايات المتحدة، حيث تابع دراسته الثانوية والجامعية مع شقيقه الأكبر سنا منه.