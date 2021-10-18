بعد انتشار الفيديو.. النيابة العامة تحيل متحرش مترو الأنفاق للمحاكمة العاجلة

استطاعت الشرطة المصرية في وقت قياسي القبض على متحرش مترو الأنفاق فيما تم الحكم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.

في التفاصيل، تعرضت فتاة مصرية للتحرش أثناء استقلالها إحدى قطارات مترو الأنفاق بمحطة السادات الثلاثاء الماضي، حيث أمعن الشاب النظر إلى جسدها، وارتكب أفعالا منافية للأخلاق أثناء جلوسه في المقعد المقابل للفتاة، ما جعل الفتاة تقوم بتصويره لتثبت فعل التحرش بها، وأسرعت بمغادرة عربة المترو لتفاجأ بملاحقته لها حتى خرجت من المحطة وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه.

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ومن جهتها، قامت الفتاة بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر صور للمتحرش، ونشرت تفاصيل تعرضها للتحرش أثناء استقلالها لمترو الأنفاق مطالبة بمحاسبته. واستطاعت وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام رصد الفيديو في يوم 12 أكتوبر على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعرض القضية على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

ضبط المتحرش

وثبت من خلال مشاهدة النيابة العامة لمقطع الفيديو قيام المتحرش بأفعال وإيحاءات جنسية، واستدعت النيابة العامة الفتاة واستمعت لأقوالها، كما شاهدت النيابة العامة كاميرات المراقبة الخاصة بمحطة مترو الأنفاق، والتي رصدت تتبع الجاني للفتاة عقب ترجلها من المترو وخروجها من المحطة.

إلى ذلك، استطاعت قوات الشرطة ضبط المتحرش ومواجهته بشهادة الفتاة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتحرش إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لتعرضه للفتاة بإحدى عربات مترو الأنفاق بمحطة السادات، وقيامه بإيحاءات وأفعال جنسية.

ومن جهتها، قضت محكمة قصر النيل الجزئية أمس الأحد، بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. وأكدت النيابة العامة على تصديها بحزم جنباً إلى جنب قضاء مصر الشامخ لكافة الظواهر الإجرامية المستغربة على قيم ومبادئ هذا المجتمع تحقيقاً للعدالة الناجزة.