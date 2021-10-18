مصر.. تخفيف عقوبة المدانين بواقعة "اسجد للكلب"

قضت محكمة الاستئناف الاقتصادية بمصر اليوم الاثنين بمعاقبة الطبيب عمرو خيري واثنين آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وبغرامة قدرها 100 ألف جنيه للطبيب و50 ألفا لكل من المتهمين الآخرين، لتنمرهم على ممرض ومطالبته بالسجود لكلب في إحدى العيادات الخاصة بالقاهرة، في القضية المعروفة إعلامياً بواقعة "اسجد للكلب".

ويأتي هذا الحكم ليخفّض العقوبة السابقة في القضية، حيث كانت محكمة بداية قد قضت بالحبس سنتين للطبيب والمتهمين الآخرين، وبغرامة قدرها 100 ألف جنيه، مع إلزامهم بدفع تعويض مادي للممرض قدره 20 ألف جنيه.

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وكان النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين الثلاثة إلى المحكمة الجنائية لتنمرهم على ممرض بالقول وباستعراض القوة وبالسيطرة عليه، حيث أمروه بالسجود لكلب يملكه الطبيب مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه، وذلك بقصد تخويفه ووضعه موضع السخرية والحط من شأنه.

وكانت وحدة الرصد والتحليل في مكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي فأمر النائب العام بالتحقيق العاجل في الواقعة.